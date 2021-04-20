Кабмин Казахстана повысил прогноз цены на нефть в бюджете 2021 год до $50 за баррель

НУР-СУЛТАН, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Казахстана повысило прогноз цены на нефть с $35 до $50 за баррель при уточнении бюджета на 2021 год. Об этом сообщил во вторник министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства.

"Средняя цена на нефть с начала года составила $61 за баррель. При этом прогнозы международных финансовых организаций на 2021 год по цене на нефть варьируются от $44 до $67 за баррель. В этой связи при уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне $50 за баррель", - пояснил Иргалиев, представляя уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2021 год.

Ранее правительство Казахстана заложило в бюджет 2021 года цену на нефть в $35 за баррель с учетом консервативного подхода.