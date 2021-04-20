Президент Южной Кореи предложил расширить региональное партнерство в Азии

БОАО /Китай/, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Корея стремятся расширить рамки соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), поскольку это будет способствовать усилению механизмов многосторонней свободной торговли в постпандемийную эпоху. С таким заявлением вступил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

"Сотрудничество - самый важный фактор, от которого зависят совместное существование и процветание международного сообщества в постпандемийную эпоху, - заявил он на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (южнокитайская провинция Хайнань), выступая в онлайн-режиме. - Необходимо расширить рамки соглашения о ВРЭП для усиления механизмов многосторонней свободной торговли".

По словам Мун Чжэ Ина, мир вступает в новую эпоху, где взаимодействие между странами будет осуществляться на толерантных принципах. "Как крупные, так и небольшие страны, развитые и развивающиеся государства должны взаимодействовать на равноправной основе, проявляя друг к другу взаимное уважение", - подчеркнул президент.

В марте Китай завершил рассмотрение и утвердил соглашение о ВРЭП. Переговоры о региональном партнерстве начались в ноябре 2012 года с целью усиления интеграции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с Австралией, Индией, Китаем, Новой Зеландией, Республикой Корея, а также Японией. Численность населения потенциальных стран создаваемого механизма, на которые приходится до трети глобального ВВП, составляет 3,5 млрд, их суммарный товарооборот превышает $10,3 трлн (29% мировой торговли).

Задача партнерства - оптимизация региональной сферы услуг и инвестиций, увеличение потока товаров, стимулирование экономического и технического сотрудничества, регламентация прав на интеллектуальную собственность. При поддержке КНР этот формат часто рассматривается как конкурент Транстихоокеанского партнерства - регионального блока, который прежде возглавляли США, покинувшие его в начале 2017 года.