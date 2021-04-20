Более 100 семей в Кузбассе получили льготную ипотеку с финансовой поддержкой работодателей

КЕМЕРОВО, 20 апреля. /ТАСС/. Программой кузбасской ипотеки, по которой работодатели компенсируют своим сотрудниками часть первого взноса при оформлении льготной президентской ипотеки под 6,5% годовых, в Кемеровской области воспользовались более 100 семей. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщила министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина.

Летом 2020 года по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в регионе было заключено четырехстороннее соглашение между областным правительством, банками, работодателями и застройщиками. По его условиям работодатели компенсируют своим сотрудникам от 10% суммы первого взноса, застройщики предоставляют скидку на жилье от 3% либо договариваются с банком о компенсации процентной ставки по ипотеке не менее чем на 0,5 процентных пункта. В результате ипотечные ставки снижаются с 6,5% годовых до 5,6% годовых.

"Сто семь семей уже воспользовались такой возможностью и приобрели квартиры по сниженной ставке в рамках взаимодействия кредиторов, работодателей и застройщиков по кузбасскому соглашению, общая сумма ипотечных займов составила порядка почти 165 млн рублей В настоящее время на рассмотрении еще 158 заявок от граждан", - говорится в ответе.

В программе участвуют филиалы банков ВТБ, Сбербанка, Россельхозбанка в Кузбассе, наиболее крупных строительные компаний Кузбасса. Среди поддержавших соглашение работодателей - дорожные, строительные, сельскохозяйственные и производственные предприятия.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года. На аналогичный срок продлено действие и кузбасского соглашения.