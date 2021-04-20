Экспорт АПК в Чувашии вырос на 40% в 2020 году

ТАСС, 20 апреля. Объем экспортируемой из Чувашии продукции по итогам 2020 года увеличился на 40% по сравнению с 2019 годом благодаря выходу региона на новые рынки, в том числе поставкам хмеля в Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

"Экспорт по сравнению с 2019 годом в 2020 году у нас вырос почти на 40%. Мы реализовали продукцию на 37 с лишним миллионов долларов. В этом году мы впервые за многие годы экспортировали хмель в три страны - Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан", - сказал собеседник агентства.

Министр добавил, что на сегодняшний день Чувашия отправляет продукцию агропромышленного комплекса в 37 стран. В их числе Китай, США, Канада, Пакистан, Афганистан, Иран, Ирак, Йемен. "Из новых направлений мы начали экспортировать мясо птицы в Китай, хмель, увеличили экспорт зерновых и масличных культур, экспорт кофе и чая в Германию", - пояснил Артамонов.

Собеседник агентства уточнил, что республика также готовится начать экспортировать молочную продукцию. "У нас 90% продукции экспортируемой - это уже готовая переработанная продукция, не сырье. Это тоже важно, когда в регионе остается добавленная стоимость при производстве", - отметил он.

По словам Артамонова, недавно власти республики в Москве провели встречу с председателем Ассоциации региональных сельхозтоваропроизводителей Сергеем Архиным. "Обсудили вопросы продвижения нашей сельскохозяйственной продукции на международные рынки. Эта ассоциация уже много лет организует презентацию товаров из нашей республики в Москве, на ярмарках стран Европы, Америки, азиатских стран. Они утверждают, что качество, разнообразие наших продуктов востребовано и пользуется большим спросом", - сказал министр.