"Известия": контроль за утилизацией токсичных отходов могут ужесточить

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) предлагает ужесточить контроль за неправильной утилизацией опасных химических отходов. Об этом во вторник сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий документ резолюции, направленный вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

По данным газеты, в документе предлагается усилить контроль за утилизацией полихлорированных бинефилов (ПХБ) на предприятиях за счет увеличения штрафов. В резолюции указано, что такие опасные вещества провоцируют развитие патологий почек, печени, нервной системы, а также могут вызывать мутации плода у беременных.

Председатель комитета ТПП по природопользованию и экологии Сергей Алексеев отметил, что полная утилизация ПХБ, которые используются на предприятиях в качестве электропроводящей жидкости, возможна только при температуре 3 тыс. градусов Цельсия, при том, что необходимое оборудование стоит более $1 млн.

Директор Центра международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в РФ Сергей Коротков сказал "Известиям", что на сегодняшний день размер штрафа за нарушение правил обращения с ПХБ составляет несколько сотен тысяч рублей, что не является существенной суммой для предприятий.

Согласно данным резолюции, на данный момент в России зафиксировано от 28 тыс. до 30 тыс. ПХБ в составе электротехнических жидкостей, произведенных до 1993 года, при этом "только трансформаторов с опасными жидкостями в стране насчитывается около 250 тыс. штук". В резолюции содержится инициатива по включению обязательной инвентаризации ПХБ-содержащего оборудования в проект "Федеральной схемы обращения с отходами" до 2024 года.