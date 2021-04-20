Число самозанятых продавцов на AliExpress выросло втрое с начала года

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Количество продавцов на маркетплейсе AliExpress в статусе самозанятых выросло в три раза с начала 2021 года - сейчас на платформе их около 3 тыс. Ассортимент товаров в магазинах самозанятых продавцов превышает 40 тыс. позиций, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе AliExpress Россия.

AliExpress работает с самозанятыми продавцами с августа 2020 года - до тех пор открыть магазин на платформе могли только компании или индивидуальные предприниматели.

"Самый большой оборот от продаж самозанятым продавцам на AliExpress приносят товары для дома и сада. Затем идут спорттовары, аксессуары, товары для офиса и школы, украшения. В отличие от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перед самозанятыми стоит ряд ограничений: в частности, закон разрешает им продавать только продукцию собственного производства, не подакцизную и не подлежащую маркировке", - сказали в пресс-службе.

Чаще всего самозанятые открывают магазины с товарами для дома и сада (20%), автотоварами (10%), продукцией для красоты и здоровья (9%), спортивными товарами (8%). Больше всего на платформе самозанятых из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Краснодарского края и Ростовской области.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.