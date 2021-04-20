"Ъ": Jiangsu Dajin подала жалобу в ФАС на конкурс по строительству плавучего дока

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Китайская Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. LTD подала жалобу в ФАС на конкурс по строительству плавучего дока за 5 млрд рублей для атомных ледоколов "Атомфлота", сообщает газета "Коммерсантъ".

В жалобе компания указала на избыточные требования к участникам, рассказывают источники издания. ФАС потребовала устранить нарушения порядка проведения торгов. В свою очередь организатор обязан назначить новую дату рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса. По данным "Ъ", "Атомфлот" обжалует предписание ФАС. Там опасаются, что при отсутствии дополнительных требований к закупке победит компания, которая будет не в состоянии качественно выполнить заказ.

Ранее заявка Jiangsu Dajin была отклонена на этапе отбора. При максимальной цене контракта в 4,98 млрд рублей компания была намерена построить док за 4,57 млрд рублей. В то же время турецкая Epic Denizcilik ve Gemi Insaat A.S. давала 4,45 млрд рублей, но ее заявка тоже была отклонена. Заключить контракт планировалось с турецкой Kyzey Star Shipyard, которая предложила выполнить заказ за 4,981 млрд рублей.

