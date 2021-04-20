Между Крымом и Чечней возобновят прямое авиасообщение с 30 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между аэропортами Симферополя и Грозного, прерванное в 2015 году, возобновится 30 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Симферополь в понедельник.

"Международный аэропорт Симферополь с 30 апреля впервые после шестилетнего перерыва возобновит обслуживание прямых регулярных рейсов из Грозного. Полеты выполнит авиакомпания Nordwind", - говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществлять на самолетах Embrarer E190 дважды в неделю. Ранее Nordwind по этому маршруту не летала.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через аэровокзальный комплекс, рассчитанный на обслуживание 3 650 пассажиров в час. Благодаря силуэту, напоминающему "морскую волну", терминал стал настоящими парадными воротами Крыма и одним из самых узнаваемых символов полуострова. В мае 2019 года аэропорту присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.