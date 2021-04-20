МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ открыл Fesco кредит на 25,8 млрд рублей для рефинансирования текущих обязательств группы, следует из сообщения транспортной группы. Основная часть задолженности группы перед ВТБ составляет $376 млн.

"Транспортная группа Fesco сообщает о подписании кредитного договора с банком ВТБ на сумму 25,8 млрд руб. ($323 млн) для рефинансирования текущих обязательств группы. Полученные средства направлены на погашение основной части существующей финансовой задолженности перед банком, которая на 1 апреля 2021 года составляла $376 млн", - отмечается в сообщении.

В декабре президент группы Аркадий Коростелев сообщал, что с ВТБ ведутся переговоры о рефинансировании долга и изменении графика погашения платежей по кредиту. По его словам, это необходимо, чтобы "сосредоточиться на развитии активов группы и инвестировать в новые проекты". Более того, отметил он, для выполнения этих целей ведутся и переговоры с банком о дополнительном финансировании.

"По результатам сделки Fesco получила более комфортные условия обслуживания долга: снижение процентной ставки, изменение валютной структуры долга, которое позволит обеспечить принцип естественного хеджирования валютных рисков, продление срока погашения основного долга и сокращение суммы ежеквартального платежа, - отмечается в сообщении группы. - Fesco планирует и дальше развивать сотрудничество с ВТБ, в том числе в части привлечения дополнительного финансирования для реализации новых проектов группы".

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот группы включает 18 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.