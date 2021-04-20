Доходы губернатора Кировской области выросли в 2020 году почти на 500 тыс. рублей

КИРОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев заработал в 2020 году около 3,2 млн рублей, что на 492 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованной декларации главы региона.

"Декларированный годовой доход за 2020 год - 3 180 428 рублей 84 копейки", - говорится в документе. В 2019 году губернатор заработал 2,6 млн рублей.

Согласно декларации, глава региона, как и в 2019 году, владеет 1/3 доли в квартире площадью 78,6 кв. метра, автомобилями Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053, в пользовании у главы региона - земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м и дом площадью 206,4 кв. м.

Доход супруги губернатора увеличился на 769 тыс. рублей - в 2019 году она заработала 2 985 368 рублей (в 2019 году - 2 216 228 рублей, а в 2018 году - 952,8 тыс. рублей). В ее собственности - 1/3 доли в квартире площадью 78,6 кв. метров и машина Toyota Land Cruiser 200, в пользовании - земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м и дом площадью 206,4 кв. м.

В 2013-2016 годах Васильев возглавлял Росреестр. 28 июля 2016 года стал врио губернатора Кировской области, 19 сентября 2017 года вступил в должность главы региона.