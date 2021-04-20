В Приамурье начался основной этап работ на строительстве нового моста над Транссибом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Строители моста над Транссибирской магистралью в городе Свободном - третьем по величине в Амурской области - приступили к основному этапу работ - надвижке пролетного строения. По словам губернатора Василия Орлова, новый мост примет на себя основной трафик движения между двумя частями города, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

Автомобильный мост, соединяющий центральную часть Свободного с Залинейным районом, в котором живут около 15 тыс. человек, обрушился в октябре 2018 года. На участок Транссиба упали два пролета автомобильного моста. Власти решили демонтировать мост и построить новый.

"Специалисты приступили к основному этапу надвижки пролетного строения нового путепровода в городе Свободный. Строительство сооружения - в зоне пристального внимания. Совсем недавно мы были там вместе с [вице-премьером - полпредом президента на Дальнем Востоке] Юрием Петровичем Трутневым. Город ждет этот путепровод, он обеспечит основной трафик городского движения между Залинейным, развивающимся промышленным районом города, и его центральной частью", - приводит пресс-служба слова Орлова.

Конструкции пролетного строения собирают на стапеле и с использованием гидравлического оборудования поочередно надвигают по скользящим устройствам на готовые опоры. Суммарный вес надвигаемой конструкции составляет около 600 тонн, длина - 112 м, включая 30-метровый аванбек. "Работы по возведению путепровода идут в графике", - отметил генеральный директор ООО "СК Мостотрест" Виктор Мартыненко.

По проекту, реконструируемый мост будет длиной 173 м и шириной 12,9 м с двумя полосами движения, запланированная ширина проезжей части - 6 м. Все пролетные строения возведут из стали, а дорожную одежду выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Свободный - третий по величине город в Амурской области, он расположен в 146 км от Благовещенска, его население - 53,6 тыс. человек. В нескольких километрах от города строится крупнейший в России и мире газоперерабатывающий завод. Здесь создана территория опережающего развития "Свободный".