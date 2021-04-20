Власти Татарстана ожидают полной загрузки туристических центров на майские праздники

КАЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Туристические центры Татарстана, а также коллективные средства размещения на майские праздники, по ожиданиям властей республики, будут заполнены на 100%. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"У нас традиционно активный теплый туристический сезон начинается первого мая, в этом году мы ждем, что он у нас начнется очень активно. Все данные по загрузке основных коллективных средств размещения показывают, что Татарстан, город Казань, наши основные туристические центры - все будет заполнены гостями и туристами на 100%. Это очень хорошие тенденции", - сказал он.

Число туристов, посетивших Татарстан в 2020 году, сократилось на 47% в сравнении с предыдущим годом из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. За прошлый год республику посетили 1,9 млн человек. До пандемии в 2019 году турпоток в регион составлял 3,6 млн человек.