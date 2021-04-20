В Москве утвердили концепцию выпуска "зеленых" облигаций

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили концепцию выпуска "зеленых" облигаций, средства от их размещения направят на закупку электробусов и строительство метро. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило концепцию "зеленых" облигаций. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ соответствует принципам "зеленых" облигаций 2018 года (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере "зеленого" финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.

В настоящее время Московская биржа прорабатывает возможность изменения правил листинга, которые позволят "зеленым" облигациям регионов и муниципалитетов России обращаться в секторе устойчивого развития. После изменения этих правил "зеленые" облигации Москвы смогут приобретать инвесторы, заинтересованные в экологически ответственном размещении своих средств.

Согласно концепции "зеленых" облигаций города Москвы, для финансирования в 2021-2023 годах отобраны следующие проекты: замена автобусного парка Москвы на электробусы, строительство Большой кольцевой линии метро

"Замена одного дизельного автобуса на электробус обеспечивает: снижение выбросов загрязняющих веществ на 260,5 кг/год для класса Евро-4 и на 189 кг/год для класса Евро-5; сокращение выбросов CO2 в среднем на 60,5 тонн год. Сегодня в городе работают порядка 600 электробусов, установлено более 100 зарядных станций. В планах на 2021-2023 г. - приобретение 1 675 электробусов", - отмечается в сообщении.

Длина БКЛ составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо, включая существующий участок "Каховская - Каширская". На данный момент общая строительная готовность кольца составляет 74%, в том числе завершена проходка 95% тоннелей. Согласно концепции "зеленых" облигаций, привлеченные в 2021-2023 годах средства планируется направить на финансирование строительства 18 станций и 43,8 км линий, а также реконструкции трех станций и 4 км линий БКЛ.