Депутаты Госдумы спросят Мишустина о результатах политики деофшоризации

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ходе отчета председателя правительства Михаила Мишустина спросят его о результатах реализации политики кабмина по деофшоризации российской экономики. С таким предложением выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания Думы во вторник депутат фракции КПРФ Николай Арефьев отметил масштабы офшоризации экономики РФ и раскритиковал политику правительства по противодействию выводу бизнеса в иностранные юрисдикции.

"Должен с вами не согласиться. Исходите из того, что мы, обсуждая кандидатуру председателя правительства на должность премьера, от него услышали предложения, которые сейчас уже реализованы в части вывода из офшоров части активов нашей страны", - отреагировал Володин.

По его словам, парламент уже принял ряд решений по борьбе с выводом средств в офшоры. "И по Кипру приняли решение, и по европейским государствам, где такая возможность была до этого. Понятно, что это связано тоже со сроками, но порядок в этом вопросе наведен", - считает политик.

Володин предложил дополнительно обсудить этот вопрос с премьером в ходе его отчета перед Госдумой, который намечен на 12 мая. "Послушаем его, что сделано, в ходе отчета правительства. Коллеги, нет возражений, если мы обозначим этот вопрос премьеру для того, чтобы он на него ответил, что сделано для вывода наших компаний? Какие действия предприняты для того, чтобы прекратить офшорные схемы?" - обратился он к депутатам. Парламентарии не высказали возражений.