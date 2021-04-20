Госдума разрешает использовать лесные участки для рыбного хозяйства

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, дающий возможность использовать лесные участки для ведения рыбного хозяйства.

Инициатива направлена на "совершенствование лесного законодательства в части установления возможности использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства", говорится в пояснительной записке.

Законопроект дополняет Лесной кодекс статьей 38.1 "Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства". Согласно документу, использование лесов для рыбного хозяйства осуществляется с предоставлением лесного участка в аренду или с установлением публичного сервитута. При этом договор аренды будет заключаться без проведения торгов, "что обеспечивает лицам, обладающим правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, гарантированный доступ к лесным участкам", указывают в кабмине.

Документ разрешает размещать на лесных участках, предоставленных для рыбного хозяйства, некапитальные строения, сооружения, "предназначенные для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов".