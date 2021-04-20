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МИД ФРГ заявил, что экономические отношения с Россией могут способствовать диалогу

Потенциал для работы в РФ германских фирм высок, но условия остаются сложными, сообщили во внешнеполитическом ведомстве

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Россия является интересным рынком для германских компаний, но рамочные условия для их деятельности остаются сложными. С таким утверждением выступил во вторник статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен, выступая с приветственным словом на экономической конференции, организованной Минэкономики в онлайн-режиме. Его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Россия является крупнейшим соседом Европы и важным игроком в том, что касается множества тем", - констатировал он. "Да, Россия - интересный рынок, но рамочные условия остаются сложными. Наши инвесторы нуждаются в доверии к правовой безопасности, соблюдении договоров, справедливому доступу к рынку и борьбе с коррупцией", - отметил Аннен. "Мы должны выступать за то, чтобы российская политика локализации соответствовала положениям ВТО", - подчеркнул он.

Одновременно Аннен заявил, что "хорошие экономические отношения могут помочь активизировать обмен мнениями и диалог и постоить мосты в других областях". "Потенциал для этого остается неизменно большим", - подчеркнул он.

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