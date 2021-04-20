Более 20 гостиниц из Санья на Хайнане вошли в рейтинг Meadin Academy

ХАЙКОУ /Китай/, 20 апреля. /ТАСС/. Более 20 отелей, расположенных в городе Санья южной китайской провинции Хайнань, вошли в топ-100 гостиниц в рейтинге, составленном влиятельной исследовательской и консалтинговой структурой Meadin Academy. Об этом говорится в сообщении, опубликованном городской администрацией.

Рейтинг конкурентоспособности гостиниц (MCI) был составлен на основе данных по состоянию на март 2021 года. В него в общей сложности вошли 22 отеля, находящих в городе-курорте Санья.

В последнюю версию соответствующего рейтинга включены также отели в таких городах, как Нанкин, Чэнду, Гуанчжоу, Шанхай, Макао (Аомэнь), Сиань и Чанша. Первую тройку возглавили Chengdu Bluecity Spring Hotel (город Чэнду), Hilton Guangzhou Tianhe (город Гуанчжоу) и Grand Metropark Hotel Nanjing (город Нанкин). В топ-10 из города Санья попали такие отели, как Crowne Plaza Sanya City Center, Rosewood Sanya и Sunshine Resort Intime Sanya.

К 2025 году властями Хайнаня поставлена задача превращения провинции в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За годы 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.