Цены на золото в рублях выросли в 18 раз за 20 лет

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Золото как инвестиционный инструмент за последние 20 лет подорожало в 18 раз в рублях, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), с которым ознакомился ТАСС.

"Инвесторы все чаще признают золото одной из основных инвестиций. Мировой инвестиционный спрос с 2001 года рос в среднем на 15% в год, а цена на золото выросла в 18 раз за тот же период", - отмечается в докладе. По состоянию на 20 апреля, стоимость золота на Чикагской бирже составила $1 773 за унцию.

По подсчетам экспертов совета, цена на золото в долларах США увеличивалась в среднем почти на 11% в год с 1971 года, когда был отменен золотой стандарт, согласно которому американская валюта была обеспечена золотом.

По оценке WGC, запасы физического золота у инвесторов и центральных банков оцениваются сегодня в 356 трлн рублей с дополнительными 86 трлн рублей открытого интереса через производные инструменты.

Всего в мире добыто примерно 201,3 тыс. тонн золота на сумму более 910 трлн рублей, или $12,2 трлн. За последнее десятилетие объем мировой добычи золота увеличивался примерно на 3,3 тыс. тонн в год, что эквивалентно ежегодному приросту надземных запасов на 1,8%.