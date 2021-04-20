Путин подписал закон о новых полномочиях АСВ при отзыве лицензии у банка

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по управлению кредитной организацией после отзыва у нее лицензии. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон возлагает на АСВ функции временной администрации после отзыва у кредитной организации лицензии на проведение банковских операций. Это должно сократить сроки установления требований кредиторов и ускорить реализацию активов несостоятельных банков. Новый подход позволит уменьшить время и расходы на ликвидационные процедуры.

АСВ будет осуществлять полномочия временной администрации через представителя, назначенного из числа своих работников. В случае недостаточности имущества банка временная администрация получит право авансировать затраты, связанные с исполнением возложенных на нее функций, в том числе на оплату услуг бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, консультантов и юристов.

Временная администрация сможет проводить инвентаризацию имущества ликвидируемого банка, подготовку к его реализации, вести реестр требований кредиторов, а также выявлять и возвращать имущество кредитной организации, находящееся у третьих лиц.

Временная администрация также наделяется правом увольнять, изменять условия трудовых договоров и переводить на другую работу сотрудников банка, заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок, если это не является необходимым в связи с прекращением деятельности, истребовать имущество кредитной организации у третьих лиц и совершать другие действия по защите прав и законных интересов банка и его кредиторов.