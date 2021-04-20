Госдума одобрила в I чтении создание рыбохозяйственных заповедников вместо зон рыбоохраны

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об упразднении рыбоохранных зон и создании рыбохозяйственных заповедников. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Законопроектом исключается один из видов зон с особыми условиями использования территорий - рыбоохранные зоны (в связи с дублированием обязательных требований к субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности в рыбоохранных зонах и водоохранных зонах). При этом определяется, что рыбоохранные зоны, установленные до 1 июля 2021 года, а также территория, на которой расположены леса, отнесенные до 1 июля 2021 года к нерестоохранным полосам лесов, и водный объект или часть водного объекта, к которому прилегают такие зоны и (или) территория, признаются до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами.

Кроме того, вместо упраздняемой рыбоохранной зоны озера Байкал предусматривается создание рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал. "Отмена института рыбоохранных зон не повлечет изменения и (или) ослабления природоохранного режима озера Байкал", - отмечается в сопроводительных материалах к документу.

"Изменения, предложенные законопроектом, не могут негативно отразиться на деятельности добросовестных субъектов рыбного хозяйства из-за разницы ограничений хозяйственной и иной деятельности в границах рыбохозяйственных заповедных зон и рыбоохранных зон. Перечень ограничений видов деятельности в рыбоохранных зонах и рыбохозяйственных заповедных зонах практически идентичен, за исключением ряда дополнительных ограничений, обусловленных спецификой рыбохозяйственных заповедных зон по охране водного объекта", - говорится в пояснительной записке.

При формировании рыбохозяйственных заповедных зон возможно более гибкое моделирование перечня вводимых ограничений видов деятельности, что исключает возможности для негативного воздействия на деятельность добросовестных субъектов рыбного хозяйства, указывают в правительстве.