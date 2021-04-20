Около 1 тыс. рабочих мест создали в распределительном центре "Северный" в Солнечногорске

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Новый распределительный центр "Северный" открыли в Солнечногорске, здесь создано около 1 тыс. рабочих мест. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Порядка 1 тыс. рабочих мест создадут в распределительном центре "Северный", который сегодня открыл Андрей Воробьев совместно с председателем и членом правления X5 Retail Group N. V. Игорем Шехтерманом и гендиректором торговой сети "Перекресток" Владиславом Курбатовым. Он построен в г. о. Солнечногорск, сегодня это один из самых современных складских комплексов компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями "Перекресток", "Карусель", "Пятерочка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распределительный центр "Северный" был построен менее чем за год. Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей. В настоящее время здесь работают свыше 800 человек, большинство из них - жители Подмосковья. Именно отсюда везут товар в более чем 500 магазинов сетей "Перекресток" и "Карусель" по всей России, более 150 из которых расположены в Московской области.

"Мы каждый год растем по количеству созданных рабочих мест, но у нас 134 тыс. зарегистрированных безработных. Сегодня мы обсуждали эффективность работы центра занятости - ее надо повышать. Для этого и предложения по работе и, самое главное, переобучение должны быть на более современном уровне. Х5 предлагает различные совместные программы. Сюда нужно набрать еще 250-300 человек, чтобы комплекс работал на полную мощность. Мы заинтересованы в партнерстве с нашим инвестором", - приводятся в сообщении слова Воробьева.