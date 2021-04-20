В Москве планируют создать креативные центры услуг для бизнеса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Креативные центры услуг для бизнеса планируется создать в Москве по запросу предпринимателей из этого сектора. Первая точка, как ожидается, появится в Центре современного искусства "Винзавод", сообщил во вторник замглавы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Андрей Железняков.

"На сегодняшний день есть запрос от предпринимателей по созданию одной точки - пока одной, возможно, будет две-три - креативных центров услуг для бизнеса. Это те пространства, куда предприниматель из креативной индустрии сможет прийти и <…> в зависимости от вида деятельности [специалистами для него] будет подобран комплекс мер, который направлен на развитие или создание бизнеса в сфере креативных индустрий", - сказал он на круглом столе фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва".

Как уточняется в презентации к выступлению, в центрах можно получить широкий спектр услуг: подбор мер поддержки бизнеса; регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых; консалтинг по востребованным темам бухучета, налогообложения, юридическим вопросам. Также предприниматели смогут получить помощь в подготовке документов на субсидии или иную поддержку, онлайн-консультации и так далее.

Начало реализации проекта запланировано на июнь 2021 года, добавляется в презентации.

Сегодня в Москве действуют 16 креативных индустрий. Это 113 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. В индустрии заняты 463 тыс. человек. Выручка от этой деятельности составляет более 3 трлн рублей.