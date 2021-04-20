Министр транспорта Савельев вошел в совет директоров РЖД

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Виталий Савельев вошел в совет директоров РЖД, следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Также в совет директоров вошла замминистра финансов Ирина Окладникова. Свои места в совете директоров сохранили первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк, гендиректор РЖД Олег Белозеров.
В качестве независимых директоров в совете директоров остались председатель группы "Каскол" Сергей Недорослев, экс-председатель правления государственного железнодорожного холдинга "Австрийские железные дороги" Кристиан Керн, председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.