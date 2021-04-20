Эксперты ждут от послания президента продолжения социальных инициатив

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля, вероятно, уделит особое внимание социальным инициативам и новым шагам по поддержке семей с детьми, а также "постковидному" восстановлению экономики страны, ожидают опрошенные ТАСС эксперты, экономисты и депутаты Госдумы.

"Конечно, послание президента РФ в этом году не может быть просто проходным мероприятием. Мы действительно ждем, что будут заявлены какие-то новые идеи, которые будут положены в основу экономической политики правительства, социальной политики. Все сходятся на том, что, скажем, приоритет социальной политики, безусловно, будет обозначен. Тем не менее мы как бизнес не ждем, что социальные вопросы будут решаться за счет повышения налогов", - сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Социальные инициативы

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач также считает, что глава государства скажет о новых социальных инициативах. "Я думаю, что какие-то социальные инициативы там должны прозвучать. Вопрос - какие. Даже то, что обсуждалось, еще какие-то шаги по поводу поддержки многодетных и вообще семей. Может быть, что-то прозвучит из того, что обсуждает правительство в рамках фронтальной стратегии [социально-экономического развития], но какая-то перевязка ее с указом 2018 года будет и с январским посланием прошлого года. Но что-то должно быть новое. Может быть, это будут какие-то сюжеты из стратегии, хотя работа по ней еще не завершена", - отметил Клепач.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева соглашается с тем, что президент посвятит внутриполитическую часть послания поддержке детей, молодых семей и стариков. "Президент сделает акцент на нескольких моментах. Первый момент - это поддержка материнства и детства, потому что это очень важно, и после последнего Послания уже виден результат поддержки тех, кто родил первого ребенка, и теперь родители ждут бесплатного проезда детям, продолжение организации питания детей - то есть следующий этап этой поддержки. Кроме того, люди ждут, и на встречах много об этом говорят - хотя бы поэтапно, хотя бы через какой-то период, с 1 января - ждут индексацию пенсий работающему населению", - полагает Гусева.

Постковидная повестка

По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, Россия достаточно спокойно прошла острую фазу пандемии, и постковидной повестке будет уделено значительное внимание. "Первое и наиболее очевидное - это постковидная повестка. Россия достаточно спокойно прошла острую фазу пандемии: в отличие от затяжных локдаунов во многих странах, наши предохранительные меры не оказались разрушительными для экономики и социальной жизни. Соответственно и падение экономики в России примерно в два раза меньше, чем в странах западного мира. Но сегодня стоит задача не просто восстановить показатели 2019 года, но выйти на траекторию устойчивого экономического роста. Но пока действуют решительно все ограничения - как внешние, так и внутренние. Ожидаемый от президента сигнал - как мы собираемся эти ограничения снимать или обходить", - сказал Кузьминов.

Эксперты ждут от президента и предложений по использованию средств Фонда национального благосостояния для их инвестирования в экономику страны.

"Ожидаю предложений по использованию Фонда национального благосостояния. Накопленный запас ресурсов в руках государства имеет значение не только как страховка бюджета и механизм монетарной стабильности. Его можно более решительно вкладывать в проекты, недостаточно привлекательные для частного бизнеса (например, если отдача от них ожидается нескоро или распределяется между многими субъектами), но критически важные для страны. В первую очередь, это транспортная инфраструктура. Ее развитие снизит издержки бизнеса, повысит связанность страны - и экономическую, и социальную", - отметил Кузьминов.

"Не уверен, что будет что-то конкретно обсуждаться, но то, что его будут тратить и что это проекты системные, обеспечивающие решение задач, стоящих в указе президента в развитие страны, - это будет", - уверен Клепач из ВЭБ.РФ.

Долги регионов

Эксперты также обращают внимание на проблему долгов регионов и ожидают, что в послании прозвучат пути ее решения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов ожидает от послания президента провозглашения изменений в налоговой политике и в межбюджетных отношениях. "Ситуация с бюджетами регионов и муниципалитетов очень сложная, существенно вырос их совокупный долг, нагрузка огромная, необходимо менять приоритеты. С одной стороны, нужно дать регионам больше стимулов для развития, оставлять больше средств на местах. С другой стороны, необходимо реструктуризировать существующие долги. Возможно, стоит рассмотреть вопрос о том, чтобы простить часть долгов регионов перед бюджетной системой страны. Об этом мы говорили неоднократно и надеемся, что президент обозначит соответствующие приоритеты в послании", - сказал Щапов.

Гусева в свою очередь подчеркнула, что ждет от президента четких посылов правительству о том, как решать проблему госдолга регионов. "В регионах огромные долги, а для того, чтобы развиваться, долгов не должно быть. Вот что с ними? Это поэтапное погашение, это помощь из федерального центра, это какие-то новые правила игры в межбюджетных отношениях, это новые изменения в Налоговый кодекс? Думаю, что к 1 января 2022 года и к принятию нового бюджета мы должны понимать, каким образом на регионы, особенно на муниципальном уровне, как "разгрести" эти долги. Потому что их накопилось, к большому сожалению, очень много. Миллиардные просто долги в регионах", - указала депутат.