Годовое собрание акционеров ВТБ планируют провести 4 июня

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Годовое общее собрание акционеров ВТБ планируется провести 4 июня, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе Дня инвестора.

"Годовое общее собрание в этом году планируется 4 июня. В течение 20 рабочих дней по закону будут выплачены дивиденды, поэтому все наши акционеры должны в начале июля получить обещанную величину дивидендов за прошлый год", - сказал он.

Также Пьянов отметил, что 23 апреля будет проходить наблюдательный совет банка ВТБ, на котором менеджемент будет рекомендовать направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год.

ВТБ в 2020 году сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза - до 75,3 млрд рублей.