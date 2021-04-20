{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Годовое собрание акционеров ВТБ планируют провести 4 июня

Набсовет кредитной организации 23 апреля рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 2020 год

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Годовое общее собрание акционеров ВТБ планируется провести 4 июня, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе Дня инвестора.

"Годовое общее собрание в этом году планируется 4 июня. В течение 20 рабочих дней по закону будут выплачены дивиденды, поэтому все наши акционеры должны в начале июля получить обещанную величину дивидендов за прошлый год", - сказал он.

Также Пьянов отметил, что 23 апреля будет проходить наблюдательный совет банка ВТБ, на котором менеджемент будет рекомендовать направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год.

ВТБ в 2020 году сократил чистую прибыль по МСФО в 2,7 раза - до 75,3 млрд рублей.

Теги
Россия
Группа ВТБ приобрела 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи
Читать полностью