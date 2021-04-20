Нацбанк и правительство Белоруссии получили право вводить валютные ограничения

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об изменениях в законодательство о валютном регулировании, закрепив за Национальным банком возможность совместно с правительством вводить на срок не более одного года валютные ограничения в случае угрозы экономической безопасности. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"Закреплена возможность введения Национальным банком совместно с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы", - говорится в сообщении. Указ принят в целях приведения законодательства в соответствие с законом "Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля" от 30 июня 2020 года.

К валютным ограничениям отнесены запрет на валютные и валютно-обменные операции, установление предельных объемов, количества и сроков проведения таких операций, требование получения специальных разрешений Нацбанка на их проведение, требование обязательной продажи полученной юридическими лицами - резидентами иностранной валюты, ограничения на открытие и ведение резидентами счетов в иностранных банках.