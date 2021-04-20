Главный экономист МВФ не считает цифровой юань угрозой для доллара

Отвечая на вопрос о том, может ли цифровой юань стать угрозой для доллара, она ответила: "Что касается Китая, они говорили, что прямо сейчас сосредоточены на внутреннем применении [цифровой валюты], а если когда-то перейдут к применению на международной основе, то будут взаимодействовать с международным сообществом, чтобы для страны-получателя все проходило гладко". "Что касается вопроса о том, может ли китайский юань в цифровой форме заменить доллар, я отношусь к этому довольно скептически", - добавила главный экономист МВФ. Она констатировала, что доллар продолжает играть доминирующую роль с точки зрения мировой финансовой системы, международной торговли, работы платежных систем.

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Применение цифрового юаня не сможет в ближайшее время значимым образом уменьшить роль доллара в мире. Такое мнение выразила во вторник главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат на организованном агентством Bloomberg виртуальном мероприятии.

По словам Гопинат, какая-то другая валюта, чтобы "взять на себя эту роль, должна занимать очень прочное положение в ряде институтов". Как подчеркнула специалист, для этого стране, которая выпускает указанную валюту, следует обеспечить соблюдение принципа верховенства закона, обеспечить "доверие к общественным институтам" и "защиту инвесторов". "Так что нужно удовлетворять многим требованиям. Я бы сказала, что Китай пока на ранних этапах в том, что касается развития многих элементов инфраструктуры, необходимых, чтобы валюта играла доминирующую роль в мире", - сказала главный экономист МВФ.

На вопрос о том, может ли представлять угрозу для доллара криптовалюта биткойн, Гопинат ответила: "Я с этим категорически не согласна. Я просто не понимаю, как это возможно". Она полагает, что биткойн сейчас "совершенно не играет роль денег" и является средством для "спекулятивных инвестиций".

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена собирает данные о планах Китая, касающихся использования цифрового юаня. По информации агентства, некоторые американские официальные лица опасаются, что Пекин может попытаться с помощью этой валюты уменьшить роль доллара в мире.

Китай является одним из мировых лидеров в разработке собственной цифровой валюты, которая может быть доступна для использования даже без сотового сигнала и выхода в Интернет. В августе прошлого года Народный банк Китая (Центробанк) сообщил о том, что КНР проводит внутреннее закрытое тестирование цифрового юаня в различных городах, однако точного графика его выпуска пока нет.