Реальные зарплаты россиян выросли в феврале на 2%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Реальные заработные платы россиян (скорректированные на инфляцию) выросли в феврале 2021 года на 2% в годовом выражении и на 1,7% по сравнению с январем, следует из данных Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2021 года составила 51 229 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,8%", - отмечают в Росстате.

По сравнению с январем заработная плата в номинальном выражении выросла на 2,5%.

В реальном выражении среднемесячная зарплата россиян за январь-февраль выросла на 1,6%, в то время как за январь-февраль 2020 года рост составлял 6,3%.

Ранее Росстат сообщил, что реальные зарплаты в РФ в 2020 году выросли на 2,5% в годовом выражении.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году рост реальных зарплат в РФ составит 2,2%.