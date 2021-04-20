Оборот розничной торговли в России в марте снизился на 3,4%

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в марте 2021 года снизился на 3,4% по сравнению с мартом прошлого года и составил 3,052 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

В I квартале 2021 года оборот розничной торговли составил 8,646 трлн рублей, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

В марте 2021 года оборот розничной торговли на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4% (в марте 2020 года - 95,3% и 4,7% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,5%, непродовольственных товаров - 52,5% (в марте 2020 года - 48,4% и 51,6% соответственно).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в марте снизился на 4% в годовом выражении - до 1,451 трлн рублей, а по сравнению с февралем 2021 года вырос на 7,6%. В I квартале оборот торговли пищевыми продуктами снизился на 3,7% в годовом выражении - до 4,136 трлн рублей.

Оборот торговли непродовольственными товарами в марте снизился на 0,8% в годовом выражении - до 1,601 трлн рублей, относительно февраля 2021 года - вырос на 10,7%. В I квартале оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 0,5% в годовом выражении - до 4,509 трлн рублей.