Гана сняла запрет на поставки птицеводческой продукции из России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Гана с 19 апреля 2021 года сняла запрет на поставки птицеводческой продукции из России. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По итогам работы между Россельхознадзором и Министерством продовольствия и сельского хозяйства Республики Гана при содействии представителя министерства сельского хозяйства России в Республике Гана зарубежные коллеги отменили введенные ранее ограничения из-за высокопатогенного гриппа птиц на поставки птицепродукции из Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в российском ведомстве, возможность экспорта таких подконтрольных товаров возобновлена с 19 апреля 2021 года со всей территории России. Поставки данной продукции могут осуществлять те российские предприятия, которые не находятся в зонах, имеющих ограничения в соответствии с регионализацией Российской Федерации по высокопатогенному гриппу птиц.

Временные ограничения на экспорт из России птицепродукции были введены в ноябре 2020 года. До введения запрета с начала 2020 года в Гану было отправлено около 2,1 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов.