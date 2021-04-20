Чекунков заявил, что в ДФО необходимо снизить давление на себестоимость стройматериалов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Снижение давления на себестоимость материалов необходимо для наращивания жилищного строительства на Дальнем Востоке. Об этом заявил во вторник глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на первом заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального собрания РФ.

"Важнейшая задача - наращивание жилищного строительства <…> Запуск заново масштабной стройки нового, комфортного, сейсмически защищенного и при этом доступного жилья является для нас важнейшим вызовом. Для этого необходимо снизить давление на себестоимость. Сегодня она раздута из-за неразвитости сферы стройматериалов, сферы строительного подряда - ввиду бюрократических ограничений", - сказал министр.

По указу президента РФ о целях социально-экономического развития Дальнего Востока к 2024 году необходимо в 1,6 раза увеличить объем ввода нового жилья - до 3,3 млн кв. м год. При этом за прошлый год в Магаданской области введено 9 тыс. м нового жилья, а на Камчатке - 65 тыс.

Чекунков также напомнил, что президентом поддержано предложение о распространении режима ТОР на проекты комплексной жилой застройки. "Для того, чтобы минимизировать налоговые и административное давление на те проекты, которые создают целые, новые кварталы в наших центрах экономического роста, городах Дальнего Востока и Арктики", - пояснил глава Минвостокразвития.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье, в который войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы. По словам зампреда правительства, основное влияние на рост цен на жилье оказывают удорожание строительных материалов, нехватка рабочей силы, переход на проектное финансирование, программа льготной ипотеки, а также пандемия.