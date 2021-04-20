Группа ВТБ приобрела 5% обыкновенных акций Санкт-Петербургской биржи

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Группа ВТБ вошла в состав акционеров Санкт-Петербургской биржи, приобретя 5% обыкновенных акций торговой площадки у ее основного акционера - ассоциации "НП РТС". Об этом сообщили в пресс- службе ВТБ.

"Торговые площадки сейчас являются быстрорастущим, динамичным сегментом бизнеса, поэтому для группы ВТБ вхождение в капитал Санкт-Петербургской биржи представляет выгодную инвестицию", - прокомментировал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Санкт-Петербургская биржа предоставляет инвесторам доступ к торговле ценными бумагами более 1500 иностранных эмитентов из Европы, Азии, США и Индии.

Ранее, 16 апреля, Совкомбанк и Amereus Group приобрели доли в капитале Санкт-Петербургской биржи путем реализации опционных договоров, заключенных в 2020 году с ассоциацией "НП РТС". Так, Совкомбанк увеличил долю в капитале площадки до 12,93%, а Amereus Group - до 5,54%.

Ранее президент ассоциации Роман Горюнов сообщил, что доля "НП РТС" в Санкт-Петербургской бирже может сократиться ниже 15%. На сегодняшний день доля ассоциации в Санкт-Петербургской бирже составляет 32,84%.