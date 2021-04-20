Пандемия стимулировала внедрение AI и AR в энергетике

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса стимулировала применение технологий искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) в энергетике во всех регионах мира. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Опасения компаний и правительств по поводу искусственного интеллекта замедлили развертывание передовых приложений в энергетическом секторе, но пандемия стала цифровым катализатором. В течение года инструменты, созданные более десяти лет, стали выходить на рынки, что навсегда изменит энергетические системы", - пишет издание.

Так, в Массачусетском технологическом институте в настоящее время исследователи совместно с испанской компанией Iberdrola Scottishpower Renewables работают над проектом машинного обучения (ML) для ветряных электростанций. Этот проект предназначен для прогнозирования отказов турбин ветроустановок. "Мы хотим спрогнозировать, сколько времени у нас есть до замены определенного компонента", - сообщил Deutsche Welle сотрудник одной из лабораторий Массачусетского технологического института.

Также машинное обучение позволит сделать выработку "зеленой" энергетики более прогнозируемой, что снимет вопросы, возникающие из-за опасений по поводу стабильности ВИЭ-генерации. Так, в 2019 году британская исследовательская лаборатория сообщила о том, что проект британской DeepMind, занимающейся искусственным интеллектом, и компании Google позволил получить первые результаты того, что машинное обучение позволяет сделать ветроэнергетику более предсказуемой.

Цифровые первопроходцы

С наибольшими темпами, по мнению экспертов, цифровые решения в энергетике будут внедряться в странах с растущей экономикой. По мнению генерального директора и специального представителя генерального секретаря ООН по устойчивой энергетике для всех Дамилолы Огунбийи, особенно важна цифровизация энергетики для стран Африки, где без доступа к электричеству остаются 565 млн человек.

"Новая цифровая эра поможет нам определить, где находятся люди, живущие без электроэнергии, и подключить их, используя лучшие решения по самой низкой цене", - отметила Огунбийи.

Генеральный директор берлинской Grid Singularity Эвальд Хессе считает, что странам Африки удастся перескочить некоторые этапы развития энергосистем, через которые прошли развитые страны. "В развивающихся странах нет строгого регулирования в энергетическом секторе, и нам не нужно убеждать правительство в разрешении нового подхода к производству и потреблению энергии", - считает Гессе, отмечая, что многие ноу-хау испытывались именно на африканском континенте.