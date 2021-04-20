"Строй Комплекс Автоматика" построит железнодорожную ветку к Шереметьево

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Компания "Строй Комплекс Автоматика" выиграла конкурс компании "РЖД-Строй" на выполнение строительно-монтажных работ на железнодорожной линии к Северному терминальному комплексу аэропорта Шереметьево. Это следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 240 млн рублей, включая НДС. По условиям конкурса к участию тендера были допущены только компании МСП. "Строй Комплекс Автоматика" была единственным участником.

Ранее сообщалось, что РЖД ведет строительство новой железнодорожной линии до Северного терминального комплекса (СТК, в него входят терминалы С и В) Шереметьево. На данный момент "Аэроэкспресс" приезжает только в Южный терминальный комплекс (терминалы D,E, F) Шереметьево. Планируется, что после введения новой ветки пропускная способность в адрес аэропорта Шереметьево увеличится с 38 существующих пар поездов в сутки до 72 пар: 32 пары до ЮТК и 40 пар до СТК с интервалом движения 30 минут. Из Москвы поезда в аэропорт будут отправляться в каждые 15 минут.