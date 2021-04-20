Оверчук провел встречу с членами совета директоров Американской торговой палаты в России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук 19 апреля в режиме видеоконференции провел встречу с членами совета директоров Американской торговой палаты в России. Об этом сообщается во вторник на сайте кабмина.

Так, Оверчук "приветствовал решение американского бизнеса продолжить реализацию крупных инвестиционных проектов в России, несмотря на непростую ситуацию в российско-американских отношениях".

Он также отметил меры, принимаемые по линии консультативного совета по иностранным инвестициям под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина с целью повышения инвестиционной привлекательности и улучшения делового климата в РФ. "Входящие в состав совета американские компании являются важной составной частью российского экономического ландшафта и своей деятельностью показывают пример успешного ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ подчеркнул важность конструктивного диалога с американскими деловыми кругами, "выразив вместе с тем озабоченность введенными администрацией США односторонними санкциями, блокирующими развитие экономического взаимодействия".

Также уточняется, что на встрече у представителей американских компаний была возможность получить разъяснения по вопросам, связанным с ведением бизнеса в России, а также приоритетным направлениям развития экономической интеграции ЕАЭС.