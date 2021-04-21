Власти Колумбии разрешили частным компаниям покупать вакцины от коронавируса

БОГОТА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение разрешить частным компаниям покупать вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы представляем постановление <...>, выпущенное министерством здравоохранения, которое позволяет частному сектору закупать вакцины", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Президент подчеркнул, что разрешено приобретение только тех вакцин, которые получили одобрение властей. "Вакцины нельзя продавать [гражданам], они должны быть бесплатными", - добавил Дуке.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 684 101, число летальных исходов - 69 177. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.