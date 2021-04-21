Камчатские авиакомпании получат субсидии на обновление парка вертолетов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании Камчатского края получат субсидии из средств федерального бюджета на приобретение вертолетов российского производства. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.

"Камчатские авиакомпании получат субсидии на приобретение вертолетов российского производства. Это позволит обновить парк малой авиации, при этом не повышая стоимость перевозок", - написал Солодов.

Губернатор уточнил, что вопрос удалось решить благодаря содействию председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Несколько муниципальных районов Камчатки отрезаны от других населенных пунктов полуострова из-за своей географической удаленности, добраться до них можно только по воде или по воздуху. Стоимость внутрирегиональных авиаперелетов в крае в большинстве случаев равна стоимости перелетов с Камчатки в соседние регионы Дальневосточного федерального округа.

На полуострове работают две региональные авиакомпании.