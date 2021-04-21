{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-замглавы Минфина Нестеренко войдет в правление "Открытия"

Она займет пост заместителя президента - председателя правления кредитной организации

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко войдет в правление банка "Открытие", займет пост заместителя президента-председателя правления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко войдет в правление банка "Открытие" и займет пост заместителя президента - председателя правления кредитной организации. Она будет курировать несколько ключевых направлений развития банка", - сказали в пресс-службе.

В новой должности Нестеренко будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, включая правительство и Банк России, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управление численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение деятельности банка, уточнили в "Открытии".

С 1998 по 2021 годы Нестеренко работала заместителем и первым заместителем министра финансов РФ, возглавляла Федеральное казначейство.

Теги
РоссияНестеренко, Татьяна Геннадьевна
СМИ: Tesla принесла извинения китаянке, устроившей акцию протеста на автошоу в Шанхае
Женщина устроила акцию протеста из-за дефекта, якобы имеющегося у машин этого производителя
Читать полностью