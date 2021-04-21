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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,07%

Индекс РТС увеличился на 0,24%

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,07% и достиг 3 554,83 пункта, индекс РТС поднялся на 0,24% - до 1 458,92 пункта.

К 10:15 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи к этому времени находился на уровне 3559,3 пункта (+0,19%), индекс РТС вырос на 0,43% - до 1461,71 пункта.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,3% - до $66,37 за баррель. Фьючерс на нефть сорта WTI дешевеет на 0,24% и торгуется на уровне $62,52 за баррель.

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