Финансирование строительства дороги Нарьян-Мар - Усинск увеличили до 6 млрд рублей

ТАСС, 21 апреля. Финансирование строительства дороги Нарьян-Мар - Усинск, которое ведут в Ненецком автономном округе (НАО) с 1985 года, увеличено в 2021 году на 800 млн до 6,3 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации региона.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с "большой землей", обеспечить его призвана дорога Нарьян-Мар - Усинск. С 2019 года она включена в региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Для завершения строительства необходимо около 12 млрд рублей. Протяженность недостроенных отрезков около 40 км. Работы планируется завершить в 2024 году.

"На строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск выделено дополнительно 800 млн рублей. Это дополнительно к 5,5 млрд рублей, предусмотренных ранее. Таким образом, сумма на этот год будет более 6 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В 2021 году планируется завершить работы по строительству двух этапов первого участка автодороги, продолжить строительство второго участка, а также начать строительство участка с мостом через реку Шапкина. Еще 1,5 млрд рублей из федерального бюджета предусмотрено на 2022 год.