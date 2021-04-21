АСИ представило первый в России Атлас креативных индустрий

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) представили первый Атлас креативных индустрий, который содержит детальную информацию об экономическом вкладе предприятий сферы креативных индустрий в экономику всех регионов России. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе АСИ.

"Креативные индустрии - это сектор экономики, который во всем мире ежегодно растет в среднем на 8%. На сегодняшний день более 25 стран мира ставят для себя приоритетом его развитие, имеют соответствующие программы и мониторинг вклада индустрий в местные экономики. Для российской экономики это еще новый, недостаточно изученный сектор. Но уже сейчас очевидно, что он с довольно высоким потенциалом. В 2020 году мы провели количественное исследование влияния креативных индустрий на экономику России, опираясь только на официальные статистические данные. Итогом стала приближенная оценка их вклада в экономику России на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, которую мы оформили в сборник", - сказала агентству руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Согласно подсчетам АСИ, общий вклад креативных индустрий в экономику России приблизительно составляет 4,98% ВВП, или более 5,3 трлн рублей в натуральном выражении. На сегодняшний день в креативных индустриях страны задействовано почти 748 тыс. организаций. Их ежегодная выручка в среднем составляет свыше 10,7 трлн рублей, или 4,21% от суммарной выручки всех организаций страны. В креативных индустриях заняты почти 5% от числа сотрудников всех российских предприятий.

В числе лидеров по вкладу креативных индустрий в валовой региональный продукт (ВРП) - Москва (18,5%), Санкт-Петербург (12,6%), Тюменская область (8,9%), Костромская область (7%), Новосибирская область (5,4%), Томская область (5,2%), Московская область (4,7%), Ярославская область (4,7%), Республика Башкортостан (4,5%), Севастополь (4,4%).

Методика расчета состоит из семи этапов. "На первом этапе было определено, какие виды деятельности можно причислить к креативным индустриям. На этот счет существует очень много различных позиций как в России, так и в мире. Поэтому сначала тщательно изучили, как к данному вопросу подходят в других странах. Выяснилось, что многие тоже определяют вклад по классификаторам видов экономической деятельности, то есть по ОКВЭД. Это и стало основой. Далее определили методику расчета - проверяемую информацию на основе открытых данных. Здесь мы в адаптированном виде применили формулу, которая используется для расчета городского валового продукта. Так удалось определить максимально приближенную оценку креативных индустрий в каждом российском муниципалитете, регионе и в итоге по стране в целом", - рассказали в Центре городских компетенций АСИ.

В числе проблем, с которыми столкнулись эксперты при расчете вклада креативных индустрий в экономику регионов, - отсутствие статистических данных по ряду муниципалитетов, даже в системе Росстата. Например, не всегда на уровне муниципалитетов указывается размер среднесписочной занятости во всех субъектах предпринимательства. Некоторые области не дают такую информацию, либо она обрывочна.

Креативная индустрия - для всех

По словам заведующей кафедрой территориального развития им. В. Л. Глазычева РАНХиГС Елены Зеленцовой, Атлас креативных индустрий имеет огромное значение для принятия управленческих решений на региональном и муниципальном уровнях.

"Была проведена серьезная аналитическая работа и сделаны выводы, которых нам так не хватало. На тему перспектив этого сектора экономики сейчас проводятся многочисленные обсуждения и дискуссии. Однако в регионах термин "креативные индустрии" очень многими воспринимается как модная история, придуманная в Москве. Теперь благодаря этому исследованию мы можем показать руководителям муниципальных образований, что это и про них тоже", - сказала Зеленцова.

Подробно ознакомиться с методикой расчета и бесплатно скачать Атлас можно на краудсорсинговой платформе "100 городских лидеров".

К сектору креативных индустрий в России относят более 30 различных видов деятельности, основанных на интеллектуальной деятельности и авторском праве, таких как дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, исполнительские и визуальные искусства, мода, издательская деятельность, музыка, компьютерная графика, ремесла, программное обеспечение, телевидение, радио и друие.