Инвесторы Поморья получат участки без торгов под строительство жилья

АРХАНГЕЛЬСК, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты архангельского областного собрания в среду утвердили в окончательном чтении закон, по которому инвесторы будут получать без торгов земельные участки под строительство жилья, если затем часть квартир они передадут для социальных нужд. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Документ предлагает предоставление инвестору права получать без торгов земельный участок, находящийся в областной или муниципальной собственности, для возведения жилья. В дальнейшем часть квартир передаются в государственную собственность и распределяются между детьми-сиротами и людьми, чьи жилища признаны аварийными и подлежат сносу", - говорится в сообщении.

Если строительство будет вестись в крупнейших городах области Архангельске и Северодвинске, общая площадь жилых помещений должна составлять не менее 20 тысяч квадратных метров, а застройщик должен безвозмездно передать государству 7% площади.

В соответствии с адресной программой Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", которая реализуется в рамках федерального проекта, в течение шести лет в регионе должны быть расселены более 1,8 тыс. признанных аварийными многоквартирных домов с общей площадью жилых помещений 473,6 тыс. квадратных метров, в которых проживают более 27,21 тыс. человек.