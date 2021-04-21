"Балтика" предлагает ввести отдельное регулирование разливного пива

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" предлагает ввести в России отдельное регулирование разливного пива. Об этом ТАСС сообщила старший директор по работе с органами государственной власти Ирина Федорова.

"Мы считаем, что необходимо юридически выделить тип торговли пивом в розлив, так как он существенным образом отличается от традиционных продаж в розничных точках и общепите. В дальнейшем у властей появится возможность обсуждать меры контроля за данным сегментом, исходя из специфики конкретных регионов", - сказала она.

Федорова считает, что целесообразно ввести в закон новый термин "розничная продажа пива и напитков, сидра, пуаре, медовухи путем розлива в потребительскую тару в месте розничной продажи", что позволит создать правовую основу для дальнейшего регулирования. Именно введение термина по разливному пиву позволит не ужесточать требования для общепита или торговли в целом, а точечно решать вопросы обеления данного сегмента, пояснила она.

Неучтенная торговля

По ее словам, спецификой пивоваренной отрасли является практически полное отсутствие контрафакта. При этом проблема рынка состоит в существовании фактов неучтенной торговли, в нарушении налоговой дисциплины.

"В сентябре 2020 года пресс-служба Минпромторга России сообщала, что по разным оценкам, сегодня объем неучтенного пивного рынка в России может составлять от 5% до 7% в зависимости от региона. По оценкам Центра развития потребительского рынка Сколково, основной объем нелегального рынка пива приходится на канал разливного пива", - отметила Федорова. По ее словам, в этом сегменте до 70% продукции может продаваться без учета в ЕГАИС, а в схемах производства и оборота неучтенного разливного пива могут быть задействованы более 80% предприятий отрасли, осуществляющих производство и продажу пива в кегах.

"Разливное пиво стало драйвером развития специфической дистрибуции: так называемых "наливаек", объектов "псевдообщепита" - магазинов, маскирующихся под бары и кафе, чтобы иметь возможность круглосуточной продажи алкоголя без фактического оказания услуг общественного питания. В данных магазинах происходит розничная продажа алкогольной продукции (пива) путем розлива пива из транспортной тары (кег) в потребительскую упаковку (ПЭТ-тару) на месте розничной продажи. При данном способе подразумевается продажа пивоваренной продукции "навынос", то есть не для потребления на месте покупки", - объяснила Федорова.

Она также отметила, что при продаже пива в розлив у недобросовестного продавца присутствует возможность не соблюдать сроки годности после вскрытия кеги, продавать неучтенное пиво несколько раз по одним и тем же документам и т. д., а у производителей такого пива - оставаться вне поля зрения контрольно-надзорных органов и уходить от уплаты акцизов.

"Также стоит отметить, что основная часть жалоб населения многоквартирных домов направлена именно на недобросовестные магазины разливного пива, которые маскируются под "псевдообщепит", - добавила она.

О том, что "Балтика" призывает ужесточить контроль за разливным пивом, 21 апреля написала газета "Ведомости".