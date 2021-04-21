СМИ: Tesla принесла извинения китаянке, устроившей акцию протеста на автошоу в Шанхае

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 апреля. /ТАСС/. Компания Tesla извинилась перед женщиной, устроившей на международном автосалоне в Шанхае акцию протеста из-за дефекта, якобы имеющегося у машин данного производителя. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post.

"Мы глубоко сожалеем о задержке с решением проблемы автовладельца, - отметили в компании, один из заводов которой располагается в Шанхае. - Мы всегда стараемся максимально активно общаться с нашими клиентами и искать решения для их проблем, мы выполним взятые на себя обязательства".

По словам старшего менеджера консалтинговой фирмы "Шанхай солэй" Эрика Ханя, "жалобы автовладельцев на качество автомобилей Tesla китайского производства звучат тревожно для компании". Он добавил, что "этого недостаточно, чтобы подорвать продажи, но это наносит ущерб ее имиджу".

В первом квартале 2021 года Tesla продала в Китае почти 69 тыс. электромобилей, что составило 37,3% от ее продаж по всему миру за аналогичный период.

Инцидент произошел в понедельник, в день открытия 19-й Шанхайской международной выставки автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2021). Китаянка забралась на крышу одного из автомобилей Tesla в знак протеста против неисправности тормозной системы, якобы имеющейся у электромобилей этого бренда. "Тормоза Tesla вышли из строя!" - скандировала женщина, одетая в футболку с аналогичной надписью. Она была задержана полицией на пять суток.

Инцидент вызвал большой резонанс в местных социальных сетях на фоне многочисленных сообщений о самовозгораниях и самопроизвольных ускорениях на дорогах автомобилей Tesla, которые произошли за последние несколько лет в разных городах Китая.