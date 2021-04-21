Moody’s изменило прогноз рейтинга банка "Ак Барс" на "позитивный" со "стабильного"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз рейтингов банка "Ак Барс" на "позитивный" со "стабильного", а также подтвердило долгосрочные рейтинги банковских депозитов банка в национальной и иностранной валюте на уровне B1. Об этом сообщается на сайте агентства в среду.

Агентство отмечает, что положительный прогноз указывает на то, что понижение рейтинга в ближайшие 12-18 месяцев маловероятно. Тем не менее, по мнению аналитиков, прогноз по рейтингу может быть пересмотрен на "стабильный" или "негативный" в случае ухудшения основных финансовых показателей банка, что также в настоящее время выходит за рамки основного сценария Moody's.

"Подтверждение рейтингов и рейтинговых оценок "Ак Барса" отражает устойчивость основных финансовых показателей банка к негативным последствиям экономического спада в России, вызванного пандемией, о чем свидетельствуют положительные тенденции в показателях платежеспособности и стабильные позиции по финансированию и ликвидности" - также говорится в сообщении.

"Ак Барс" входит в 20 крупнейших российских кредитных организаций по величине собственных средств и в тридцатку по величине активов. Банк работает в пяти федеральных округах РФ, его сеть объединяет более 250 отделений. На банк приходится около 15% вкладов населения Татарстана.