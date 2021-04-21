Глава Калмыкии сохранил доходы на уровне 2019 года

ЭЛИСТА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков за 2020 год заработал почти 1 млн 255 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, размещенной на официальном сайте главы республики.

Таким образом, он практически сохранил доходы на уровне 2019 года, когда он заработал порядка 1 млн 242 тыс. рублей.

В соответствии с декларацией за 2020 год, в пользовании главы Калмыкии - два жилых дома площадью 103,5 кв. м и 389,3 кв. м, два земельных участка площадью 1183 кв. м и 860 кв. м. Хасиков владеет легковым автомобилем Toyota Hilux. В 2019 году в пользовании главы республики, помимо жилого дома площадью 103,5 кв. м и земельного участка площадью 860 кв. м, находился дом площадью 299,5 кв. м и земельный участок площадью 886 кв. м.

Доходы супруги Хасикова за 2020 год составили почти 698 тыс. рублей, они выросли по сравнению с 2019 годом более чем в 12 раз (55,6 тыс. рублей). Согласно опубликованным данным, в ее пользовании находятся квартира площадью 68 кв. м, жилой дом площадью 389,3 кв. м и земельный участок площадью 1183 кв. м. Кроме того, супруга главы республики владеет двумя автомобилями - Mercedes-Benz С 180 и ГАЗ 33021.

В пользовании двоих несовершеннолетних детей главы Калмыкии, так же как и у его супруги, находятся квартира площадью 68 кв. м, жилой дом площадью 389,3 кв. м и земельный участок площадью 1183 кв. м.