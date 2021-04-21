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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин заявил, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям

© Сергей Карпухин/ТАСС

Граждане не должны платить за подключение к газовым сетям - Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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