Путин анонсировал донастройку налогового законодательства на фоне рекорда прибыли бизнеса

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Прибыль коммерческого сектора в 2021 году обещает быть рекордной, с учетом этого фактора в налоговое законодательство могут быть внесены изменения. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду в послании Федеральному собранию.

"Скажу сейчас важную вещь, но ничего нового, бизнес уже об этом знает. Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - сказал глава государства.

По итогам года будет приниматься решение о возможной донастройке налогового законодательства, отметил Путин, добавив, что поощряться будут те компании, которые вкладывают средства в развитие собственных предприятий и отраслей. "Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает", - подчеркнул президент.

"Все ключевые решения в сфере экономики мы принимаем в диалоге с деловым сообществом, такая практика сложилась на протяжении многих предыдущих лет и, конечно, мы вправе рассчитывать, что дополнительные финансовые инструменты, механизмы поддержки бизнеса принесут главный результат - то, что называется трансформацией прибыли в инвестиции, в развитие", - добавил Путин.