{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Обновлено 

Путин анонсировал донастройку налогового законодательства на фоне рекорда прибыли бизнеса

Поощрять планируется те компании, которые вкладывают средства в развитие собственных предприятий и отраслей, а не платят дивиденды, отметил президент
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Прибыль коммерческого сектора в 2021 году обещает быть рекордной, с учетом этого фактора в налоговое законодательство могут быть внесены изменения. Об этом президент России Владимир Путин заявил в среду в послании Федеральному собранию.

На эту тему
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию

"Скажу сейчас важную вещь, но ничего нового, бизнес уже об этом знает. Прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - сказал глава государства.

По итогам года будет приниматься решение о возможной донастройке налогового законодательства, отметил Путин, добавив, что поощряться будут те компании, которые вкладывают средства в развитие собственных предприятий и отраслей. "Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает", - подчеркнул президент.

"Все ключевые решения в сфере экономики мы принимаем в диалоге с деловым сообществом, такая практика сложилась на протяжении многих предыдущих лет и, конечно, мы вправе рассчитывать, что дополнительные финансовые инструменты, механизмы поддержки бизнеса принесут главный результат - то, что называется трансформацией прибыли в инвестиции, в развитие", - добавил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
Чекунков: инвестиции в повышение доступности образования необходимы в ДФО
Минвостокразвития видит в этом потенциал как с точки зрения развития человеческого капитала, так и сокращения миграционного оттока
Читать полностью