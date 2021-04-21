В ВТБ считают, что перевод судебных решений в электронный вид ускорит взыскание алиментов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ускорению процесса взыскания алиментов мог бы способствовать перевод в электронный вид соответствующих судебных решений, считают в ВТБ.

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию сегодня заявил, что вопросы взыскания алиментов должны решаться удаленно при безусловном исполнении судебных решений.

"Ускорить выполнение судебных решений по взысканию алиментов позволит выстраивание цепочки электронного взаимодействия "суд - судебный пристав - банк". К настоящему времени в электронном виде налажено взаимодействие между ФССП и банком, что уже позволило перевести обмен документами между службой судебных приставов и ВТБ в онлайн. Для дальнейшего ускорения процесса взыскания алиментов необходим перевод в электронный вид судебных решений и построение централизованного канала электронного обмена "суд - судебный пристав - банк" или "суд - банк", - сказали ТАСС в пресс-службе ВТБ.

Со своей стороны, банк готов к дальнейшей работе в этом направлении во взаимодействии с судебными и исполнительными органами, уточнили в пресс-службе.