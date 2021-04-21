Эксперты: маркировка товаров в России способствует цифровизации китайского бизнеса

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Маркировка товаров в России помогает развивать конкурентную среду между РФ и Китаем, а также способствует цифровым преобразованиям на предприятиях КНР. Таким мнением поделились российские и международные эксперты в рамках вебинара по маркировке, сообщает в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В начале текущего года вступило в силу постановление правительства РФ о введении обязательной маркировки одежды, текстиля и прочих товаров легкой промышленности - введение российской стороной соответствующих мер является противодействием незаконному обороту товаров и способствует развитию справедливой законной конкурентной среды и созданию лучшего делового климата", - цитирует пресс-служба полномочного министра, советника отдела по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Ли Цзинюаня.

Председатель совета директоров российско-китайской трансграничной платформы цифровой торговли QIFA Сунь Тяньшу также отметил, что обязательная маркировка импортируемых в Россию товаров придаст стимул китайским предприятиям модернизировать свои производства и провести необходимую цифровизацию. "Если посмотреть на ситуацию через призму долгосрочной перспективы, данные российские торгово-экономические нововведения будут активно способствовать цифровым преобразованиям для китайских предприятий и благодаря этой цифровизации выведут понятие конкурентоспособности на совершенно новый уровень", - приводит пресс-служба его слова.

В свою очередь генеральный директор ЦРПТ Андрей Кириллов считает, что российская система маркировки позволяет также снизить барьеры в трансграничной торговле между двумя странами. "Российская национальная система прослеживаемости позволяет снизить торговые барьеры и способствуют развитию экономики. Китайские предприятия могут заказывать и наносить коды маркировки на продукцию прямо на производстве и повысить конкурентоспособность легальной продукции на российском рынке", - пояснил Кириллов, слова которого приводит пресс-служба.

О вебинаре

В мероприятии по маркировке приняли участие представители около 200 компаний, среди которых китайские производители текстильной и обувной промышленности, владельцы торговых марок, а также представители китайских ассоциаций и торговых палат. Организаторами мероприятия выступили оператор системы маркировки "Честный знак" - ЦРПТ, Китайская торговая палата по экспорту и импорту текстильных изделий (CCCT), Союз Китайских предпринимателей в России, а также Российско-Китайская трансграничная платформа цифровой торговли QIFA. QIFA является стратегическим партнером ЦРПТ в сфере маркировки и прослеживания товаров и интегрирована с системой "Честный знак".